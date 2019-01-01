مانشستر يونايتد يفقد لوكاكو حتى نهاية الموسم

ضربة قوية لهجوم الشياطين الحمر

تلقى مانشستر يونايتد ضربة جديدة فيما يخص الإصابات هذا الموسم، بمعاناة مهاجمه البلجيكي روميلوو لوكاكوو من إصابة في أوتار الركبة.

لوكاكو تعرض للإصابة خلال مواجهة تشيلسي الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن لوكاكو لعب المباراة الأخيرة له بقميص الشياطين الحمر هذا الموسم بالفعل.

وأوضحت أن مشكلة الركبة ستبعده عن آخر مباراتين بالدوري أمام كل من هيديرسفيلد تاون وكارديف سيتي.

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وهو ما يضع المدرب أولي جونار سولشار في ورطة كبيرة، خاصة لمعاناة مهاجمه الآخر ماركوس راشفورد من إصابة بالكتف.

جدير بالذكر أن لوكاكو أحرز 14 هدفاً في 41 مباراة بجميع البطولات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.