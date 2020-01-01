مانشستر يونايتد يفاوض جناح بايرن ميونخ بعد تعثر صفقة سانشو

مطالب دورتموند تدفع الشياطين الحمر للتفكير في أهداف أخرى

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، البحث عن بدائل، في حالة فشل التعاقد مع جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سانشو يعتبر هو المطلب الرئيسي للمدرب أولي جونار سولشاير، ولكن دورتموند يرفض التخلي عن اللاعب الإنجليزي بأقل من 100 مليون يورو.

موقع "The Athletic" الإنجليزي، أكد تحويل سولشاير أنظاره نحو كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ، بعد تعثر المفاوضات لضم سانشو.

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شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، كشفت عن بعض التفاصيل بخصوص الصفقة المحتملة، وأشارت إلى قيام مانشستر بعرض ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لرفض بايرن فكرة البيع النهائي.

ويعتبر كومان هو اللاعب الأنسب لدى الشياطين الحمر، لو فشلت كل المحاولات لضم سانشو، الذي أبدى ترحيبه الشديد بالعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

ويطمح مانشستر في استغلال قدوم ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن، وتقلص فرص كومان في المشاركة كأساسي الموسم القادم، مما قد يجبره على البحث عن فرصة بفريق جديد.

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المهمة ليست سهلة، نظراً لعدم رغبة النادي الألماني في التخلي عن الجناح الفرنسي، ولكن فكرة الإعارة قد تكون مناسبة لكل الأطراف هذا الصيف.

يذكر ان صاحب الـ24 سنة، نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 4 في 24 مباراة لعبها مع بايرن في الدوري الألماني هذا الموسم.