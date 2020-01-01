مانشستر يونايتد يُعيد ماركوس روخو إلى الأرجنتين

والإعلان الرسمي في غضون ساعات

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد وافقت بشكل مبدئي على إعارة المدفع الأيسر ماركوس روخو، لعدم رغبة المدرب أولي جونار سولشاير في الإبقاء عليه.

وأكدت شبكة "بي بي سي"، أن الساعات القليلة القادمة، ستشهد عودة صاحب الـ29 عامًا لناديه الأرجنتيني الأسبق استوديانتس على سبيل الإعارة.

ولم يظهر مدافع سبارتاك موسكو الأسبق بقميص الشياطين الحمر، منذ الفوز على برايتون بنتيجة 3-1 في العاشر من نوفمبر الماضي.

وجاءت هذه الأنباء، على النقيض من التصريحات التي أدلى بها المدرب النرويجي أمس الثلاثاء، بأنه لا ينوي التخلص من روخو هذا الشتاء.

وانتقل ماركوس إلى معقل الشياطين الحمر، بعد ظهوره اللافت مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2014، التي خسرها التانغو أمام ألمانيا بهدف نظيف في نهائي "ماراكانا".

وكلف المدافع الأرجنتيني الخزينة الحمراء حوالي 16 مليون جنيه إسترليني لضمه من سبورتنج لشبونة في صيف 2014، إلا أنه عانى الأمرين مع لعنة الإصابات، التي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة، وصلت لحد مشاركته في التشكيلة الأساسية في 13 مباراة فقط في آخر عامين.

ويأتي خروج روخو، بالتزامن مع عودة يونايتد لنشاطه التجاري مع سبورتنج لشبونة، بضم لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديس مقابل 55 مليون بعملة المملكة، بخلاف المتغيرات.