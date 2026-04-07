مانشستر يونايتد يعلن خبراً مهماً بشأن مستقبل هاري ماجواير

هاري ماجواير يمدد عقده مع مانشستر يونايتد لمدة عام آخر. أعلن النادي الإنجليزي صباح الثلاثاء أن المدافع البالغ من العمر 33 عامًا قد وقع على عقد جديد.

كان العقد السابق لماجواير ينتهي بعد هذا الموسم. والآن أصبح مرتبطاً بالنادي حتى منتصف عام 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وعلق ماجواير على تمديد عقده عبر الموقع الإلكتروني لنادي مانشستر يونايتد. "إنه لشرف عظيم أن أمثل مانشستر يونايتد. إنها مسؤولية نفخر بها أنا وعائلتي كل يوم."

"أنا سعيد للغاية لأنني سأتمكن من تمديد فترة وجودي في هذا النادي الرائع إلى ما لا يقل عن ثمانية مواسم، وأنني سأستمر في اللعب أمام جماهيرنا الرائعة لخلق المزيد من اللحظات الرائعة معًا"، قال اللاعب الذي خاض 66 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

يتطلع ماجواير إلى الموسم المقبل. "تشعر بالطموح والإمكانات التي يتمتع بها هذا الفريق الواعد. إن العزيمة داخل النادي بأكمله للقتال من أجل الألقاب الكبرى واضحة للجميع، وأنا واثق تمامًا من أن أفضل لحظاتنا معًا لا تزال أمامنا."

استحوذ مانشستر يونايتد على ماجواير في عام 2019 مقابل أكثر من 87 مليون يورو من ليستر سيتي. وقد خاض حتى الآن 266 مباراة رسمية.

فاز ماجواير بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مع مانشستر يونايتد. ومع ذلك، فقد مر أيضًا بأوقات عصيبة في السنوات الأخيرة.