لن يبدأ مباشرة .. مانشستر يونايتد يعلن تعيين بوتشيتينو

مشاركة تابع GOAL على جوجل

مدرب جديد في يونايتد

إعلان

عيّن مانشستر يونايتد رسميًا ماوريسيو بوتشيتينو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق. ويخلف المدرب الأرجنتيني مايكل كاريك الذي أقالته النادي يوم الخميس بعد بداية مخيبة للآمال في الموسم.

كان بوتشيتينو حتى الآن مسؤولًا عن تدريب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. وسمح له شرط جزائي يتجاوز قيمته 10 ملايين يورو بتولي قيادة مانشستر يونايتد في منتصف الموسم. ويبدأ مهامه رسميًا في 18 نوفمبر.

وجاء على الموقع الرسمي للنادي: «يُعرف المدرب الأرجنتيني بأسلوبه الهجومي عالي الشدة، والتزامه ببناء فرق قوية ومترابطة، وسجله المتميز في تطوير اللاعبين بشكل فردي».

وبعد أن سبق له تدريب ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي في إنجلترا، فإن بوتشيتينو يعرف الدوري الإنجليزي الممتاز جيدًا. وقد بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مع توتنهام في عام 2019 بعدما تغلب فريقه على أياكس في الرمق الأخير من مباراة نصف النهائي.

إعلان إعلان

وبلغت الولايات المتحدة دور الـ16 في كأس العالم تحت قيادة بوتشيتينو، لكن خسارة موجعة بنتيجة 1-4 أمام بلجيكا أنهت آمالها في بلوغ ربع النهائي.

مواضيع ذات صلة

والآن يتعين على بوتشيتينو انتشال مانشستر يونايتد من تراجعه. فالعملاق الساقط يحتل المركز الـ18 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو السبب الرئيسي وراء إقالة الإدارة لكاريك.

قاد كاريك مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث ومقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ما غذّى تفاؤلًا كبيرًا قبل انطلاق هذا الموسم. لكن الفريق لم يحقق سوى فوز واحد في الدوري، كما يعاني أيضًا في دوري أبطال أوروبا.

إعلان

وبعد هذه السلسلة الضعيفة من النتائج، قررت قيادة النادي ضخّ نفَس جديد في أولد ترافورد. ويواجه بوتشيتينو بداية صعبة، إذ ينتظره ليفربول في ملعب أنفيلد عقب التوقف الدولي.

وكان بوتشيتينو قد صرّح في السابق برغبته في العمل مجددًا في إنجلترا. كما سبق للمدرب البالغ من العمر 54 عامًا العمل في إسبانيول وباريس سان جيرمان.

إعلان

وفي 25 نوفمبر، يخوض بوتشيتينو أول اختبار له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ففي ذلك اليوم يحل مانشستر يونايتد المتعثر ضيفًا على سبورتينج لشبونة البرتغالي.