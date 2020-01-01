الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد يعلن تعرضه لهجمة إلكترونية شرسة

بقلم | علي سمير
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Bruno Fernandes Manchester United Everton 2020-21
Getty
تم التعامل مع الأمر من خلال بعض الخبراء

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تعرضه لهجوم إلكتروني خلال الساعات الماضية، في محاولة لاختراق بعض البيانات.

مانشستر أعلن عبر موقعه الرسمي، أن الهجوم كان معقدًا بصورة كبيرة، ولكن تم التعامل معه بشكل سريع.

وأوضح النادي أن هناك حالة من الثقة، حول عدم وجود أي اختراق للبيانات الشخصية للمشجعين الموجودة على الموقع.

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    وقال مانشستر يونايتد في بيانه:"اتخذنا إجراءات سريعة لاحتواء الهجوم، ونعمل مع مستشارين وخبراء للتحقيق في الحادث".

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    وأضاف:"هناك بروتوكولات وإجراءات مكثفة تطبق على مثل هذه الحوادث، حيث قمنا بإغلاق الأنظمة المتضررة لاحتواء الضرر وحماية البيانات".

    وتابع:"لم نجد حتى الآن أي حالة تؤكد اختراق البيانات الشخصية المرتبطة بالمشجعين والعملاء، وتظل جميع الأنظمة المهمة المطلوبة للمباريات في أولد ترافورد آمنة وتعمل بشكل طبيعي".

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