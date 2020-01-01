مانشستر يونايتد يعلن تعرضه لهجمة إلكترونية شرسة

تم التعامل مع الأمر من خلال بعض الخبراء

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تعرضه لهجوم إلكتروني خلال الساعات الماضية، في محاولة لاختراق بعض البيانات.

مانشستر أعلن عبر موقعه الرسمي، أن الهجوم كان معقدًا بصورة كبيرة، ولكن تم التعامل معه بشكل سريع.

وأوضح النادي أن هناك حالة من الثقة، حول عدم وجود أي اختراق للبيانات الشخصية للمشجعين الموجودة على الموقع.

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وقال مانشستر يونايتد في بيانه:"اتخذنا إجراءات سريعة لاحتواء الهجوم، ونعمل مع مستشارين وخبراء للتحقيق في الحادث".

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وأضاف:"هناك بروتوكولات وإجراءات مكثفة تطبق على مثل هذه الحوادث، حيث قمنا بإغلاق الأنظمة المتضررة لاحتواء الضرر وحماية البيانات".

وتابع:"لم نجد حتى الآن أي حالة تؤكد اختراق البيانات الشخصية المرتبطة بالمشجعين والعملاء، وتظل جميع الأنظمة المهمة المطلوبة للمباريات في أولد ترافورد آمنة وتعمل بشكل طبيعي".

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يذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لاستضافة وست بروميتش ألبيون، اليوم، السبت، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.