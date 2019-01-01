مانشستر يونايتد يعقد جلسة مع لوكاكو لحسم مستقبله

اللاعب ليس معروضاً للبيع حتى الآن

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في محادثات مع لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو للبت في مستقبله الموسم القادم.

العديد من الشكوك أثيرت حول مستقبل لوكاكو مع الشياطين الحمر، بسبب مستواه المنخفض وغير الثابت سواء مع المدرب السابق جوزيه مورينيو أو الحالي أولي سولشار.

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اللاعب نفسه كشف في تصريحات صحفية مؤخراً، أنه ربما يتطلع لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.

موقع "إيفينينج ستاندارد" الإنجليزي أكد أن سولشار يريد من لوكاكو كلمة نهائية حول مستقبله مع الفريق.

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وأشار أن صاحب الـ25 عاماً ليس على قائمة البيع لمانشستر، ولكن سولشار يريد تواجد الملتزمين فقط بمشروع النادي.

وفي حالة ترحيب البلجيكي بالرحيل، سيستمع يونايتد للعروض المقدمة لضمه، تمهيداً لبيعه والبحث عن البديل المناسب.

جدير بالذكر أن لوكاكو نجح في تسجيل 15 هدفًا في 44 مباراة مع مانشستر بجميع البطولات هذا الموسم.