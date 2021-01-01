مانشستر يونايتد يعرض 80 مليون يورو لضم نجم أتلتيكو مدريد

ليست المحاولة الأولى

تواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد مع لاعب وسط الفريق ماركوس يورينتي.

أتلتيكو لم يكن يفكر في بيع اللاعب، لكن قيمة العرض الذي قدمه الشياطين الحمر، جعلت النادي يفكر جديًا في الفكرة.

كم تبلغ قيمة العرض؟

صحيفة "as" الإسبانية، أشارت إلى أن عرض الشياطين الحمر وصلت قيمته إلى 80 مليون يورو.

اللاعب لا يفكر كذلك في الرحيل عن أتلتيكو، بسبب حالة الاستقرار التي يعيشها مع الفريق والمشروع المميز تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني.

ومع ذلك أكدت الصحيفة أن يورينتي يدرك طبيعة الوضع المالي الصعب لناديه بسبب فيروس كورونا، مما قد يدفعه للانتقال إلى مانشستر.

لاعب الوسط الإسباني رفض كذلك المطالبة برفع راتبه ليتساوى مع كوكي وساؤول نيجويز، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها جميع الأندية.

ليست المرة الأولى

صحيفة "as" أكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مانشستر ضم يورينتي، حيث سبق أن حاول النادي الإنجليزي ضمه في شتاء 2020.

المفاوضات استمرت حتى يوم 30 يناير، ولكن اللاعب منح كلمته الأخيرة بعدم الرغبة في مغادرة أتلتيكو بهذا التوقيت.

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انفجار اللاعب بعدها وتألقه أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وصولًا بهذا الموسم، دفع مانشستر للعودة مرة أخرى طمحًا في رد فعل مختلف.

ماذا قدم يورينتي هذا الموسم؟

صاحب الـ26 سنة يتميز بتعدد الاستخدامات مع أتلتيكو، حيث يجيد اللعب كمهاجم متأخر وصانع ألعاب ولاعب وسط متأخر.

يورينتي شارك في 36 مباراة مع الفريق هذا الموسم حتى الآن، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 9 آخرين.

لماذا يريد مانشستر ضم لاعب وسط جديد؟

لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، يبدو أنه لم يقنع المدرب أولي جونار سولشاير هذا الموسم، حيث لم يشارك كثيرًا منذ قدومه من أياكس أمستردام.

الشكوك كذلك مستمرة حول مصير بول بوجبا، بوجود بعض الأنباء حول رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.