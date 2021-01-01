مانشستر يونايتد يطارد بديل سانشو وفيرنانديش يفتح الطريق للصفقة!

نادي مانشستر يونايتد يسعى للحصول على بديل جادون سانشو الأرخص من صفوف سبورتينج لشبونة مقابل 60 مليون يورو!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي بيدرو جونسالفيش من صفوف سبورتينج لشبونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن اللاعب قد دخل في اهتمامت مانشستر يونايتد بعد ما قدمه من مستويات في الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن النادي قد وضع اللاعب تحت المتابعة في الفترة الماضية، ورأى أنه سيكون البديل المثالي لجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.

مفاجأة .. رونالدو أقرب إلى مانشستر يونايتد من ريال مدريد

وعانى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي من أجل الحصول على خدمات سانشو، في ظل طلبات بوروسيا دورتموند المالية الكبيرة.

ويملك اللاعب شرطًا جزائيًا في عقده مع سبورتينج لشبونة تبلغ قيمته حوالي 60 مليون يورو، تسمح له بالرحيل بشكل فوري لأي فريق.

ويملك نادي مانشستر يونايتد علاقات طيبة للغاية مع نظيره سبورتينج لشبونة، حيث حسموا العديد من الصفقات في الماضي سويًا سواء كريستيانو رونالدو أو برونو فيرنانديش أو غيرهما.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد سجل 15 هدفًا مع فريقه الحالي سبورتنيج لشبونة في الدوري البرتغالي خلال 21 مباراة لعبهم في الموسم الجاري.