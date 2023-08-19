مانشستر يونايتد يصدم الجميع بقرار جديد حول عودة جرينوود

غضب عارم بعد أنباء عودة المهاجم الإنجليزي

يدرس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التراجع عن فكرة إعادة المهاجم ميسون جرينوود إلى صفوف الفريق مرة أخرى بسبب الضغوط المتزايدة من الخارج.

شرطة مانشستر الكبرى أعلنت في يناير 2022 القبض على جرينوود بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجسدي على صديقته، قبل أن يتم إسقاط كل هذه التهم في 2 فبراير الماضي.

اللاعب عاد إلى صديقته مرة أخرى كما قررا إنجاب طفلهما الأول، وظهرت بعض الأنباء حول عودة اللاعب لصفوف الفريق الأول بمانشستر بصورة طبيعية بعد قيام النادي بالتحقيق الداخلي في القضية، وتسببت هذه الخطوة في حالة غضب عارم لدى العديد من المنظمات والشخصيات العامة بالإضافة للتخطيط بالقيام بمظاهرات وحركات احتجاجية.

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موقع "Manchester Evening News" أكد أن إدارة مانشستر يونايتد تشعر بالتردد الشديد في إقحام جرينوود بأي مباراة في الوقت الحالي، خاصة قبل إقامة نهائي كأس العالم للسيدات بين إنجلترا وإسبانيا، غدًا، الأحد.

وأشار إلى أن الاتجاه الحالي هو التراجع عن الفكرة تمامًا بعد ردود الأفعال الغاضبة والتصريحات المناهضة لعودة جرينوود بسبب نوعية التهم التي وجهت إليه على الرغم من إسقاطها.

ويقضي المهاجم البالغ من العمر 21 سنة الفترة الحالية بالتدريب منفردًا بعيدًا عن الفريق الأول منذ إسقاط التهم المذكورة، ويبدو أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا في الوقت الحالي.

يذكر أن جرينوود لعب 129 مباراة مع يونايتد ونجح في تسجيل 35 هدفًا، ولم يشارك بقميص الفريق منذ 22 يناير 2022 عندما فاز الشياطين الحمر على وست هام بهدف نظيف.