مانشستر يونايتد يصارع ريال مدريد على نجم بيتيس

نادي ريال مدريد الإسباني يصارع مانشستر يونايتد الإنجليزي على خدمات الأرجنتيني جيوفاني لو سيليسو نجم ريال بيتيس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم على وجود رغبة من نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيليسو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن متوسط ميدان فريق ريال بيتيس قد دخل ضمن قائمة بأهداف مانشستر يونايتد للموسم الجديد.

نواصل استعراض حكايات نهائي دوري الأبطال قبل انطلاق صافرة حكم المباراة النهائية للموسم الجاري بين ليفربول وتوتنهام في مدريد يوم الأول من يونيو القادم 🙌 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يعد ضمن أهداف فريق ريال مدريد أيضًا في الموسم الجديد بعد عودة زين الدين زيدان الذي يقيمه بشكل كبير.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن نادي توتنهام هوتسبير قد تقدم بطلب لنادي ريال بيتيس من أجل الحصول على خدمات اللاعب بالفعل مقابل 60 مليون يورو.

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وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد في الوقت الحالي سيبدأ التفاوض مع النادي الأندلسي من أجل الحصول على خدمات اللاعب، بينما اتجه ريال مدريد للحديث مع وكيله.

جدير بالذكر أن لو سيليسو لصفوف ريال بيتيس على سبيل الإعارة في الموسم الماضي من باريس سان جيرمان، قبل أن ينضم للنادي بشكل نهائي في الشهر الماضي مقابل 22 مليون يورو.