مانشستر يونايتد يسبق عملاقي الليجا في الصراع على رونالدو الجديد

ترددت أنباء في بعض الصحف الإنجليزية، عن اقتراب مانشستر يونايتد من التوقيع مع أحد المهاجمين المطلوبين من قبل عملاقي الليجا ريال مدريد وبرشلونة وأندية أخرى كبرى في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ذا صن" في تقرير خاص، أن المدير الرياضي للشياطين الحمر إد وودورد، في طريقه للتوصل إلى اتفاق نهائي مع وكيل أعمال مهاجم بنفيكا جواو فيليكس بشأن البنود الشخصية في عقده، تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله إلى "مسرح الأحلام".

وكشف التقرير أن عملاق البريميرليج تقدم على الريال والبرسا خطوة عملاقة نحو الشاب الملقب بكريستيانو رونالدو الجديد، وذلك لاستعداد الإدارة لتفعيل الشرط الجزائي في عقده مع بنفيكا، عكس الأندية الأخرى الطامعة في توقيعه، ترغب في التفاوض مع النادي البرتغالي، على أمل تخفيض السعر.

تقارير إيطالية 🇮🇹



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وقالت الصحيفة، إنه في ظل رفض بنفيكا الاستماع أو النظر للعروض المقدمة لصاحب الـ19 عاما، سيقوم اليونايتد بتفعيل البند الخاص بالشرط الجزائي، والذي يقدر بنحو 105 مليون جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ البريميرليج، حيث سيحطم رقم زميله المستقبلي بول بوجبا، الذي كلف خزينة مانشستر حوالي 89 مليون من نفس العملة لإعادته من يوفنتوس قبل 3 سنوات.

وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع تقارير متداولة عن رغبة المدرب النرويجي سولشاير من التخلص من مهاجمه روميلو لوكاكو، لاعتقاد المدرب بأن الدولي البلجيكي ليس المهاجم المناسب للفريق في المرحلة القادمة.

الجدير بالذكر أن رونالدو الجديد، تألق بشكل لافت للأنظار في أول مواسمه مع فريق بنفيكا الأول، مسجلا 20 هدفا من مشاركته 43 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 15 هدفا في 25 مباراة على مستوى الدوري البرتغالي، وهو ما جعله هدفا للأندية الأوروبية الكبرى.