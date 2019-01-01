مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على إيريكسن

الدنماركي أعلن الرحيل عن توتنهام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع كريستيان إيريكسن، نجم توتنهام، خلال الانتقالات الصيفية.

إيريكسن أعلن في وقت سابق رغبته في الرحيل عن صفوف توتنهام وخوض تجربة جديدة، في ظل اهتمام من ريال مدريد.

وذكرت "أو جوجو" البرتغالية ذائعة الصيت أن مانشستر يونايتد كثف من تحركاته في الأيام الماضية للتعاقد مع النجم الدنماركي.

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وأوضح التقرير أن يونايتد يريد إيريكسن ليكون صفقة الصيف ويلعب دور المعوض لرحيل أندير هيريرا في خط الوسط.

التقرير تحدث أن انتقال إيريكسن إلى يونايتد سيفتح المجال لتوتنهام للتعاقد مع برونو فيرنانديش، لاعب سبورتنج، في صفقة تقدر في حدود 45 مليون يورو.

ويملك إيريكسن عقداً مع توتنهام حتى يونيو 2020، والتقارير تؤكد سعي ناديه لبيعه الصيف الحالي لتفادي خسارته مجاناً في التالي.