مانشستر يونايتد يرصد 60 مليون لخطف مدافع بنفيكا قبل الريال

كشفت تقارير إنجليزية عن خطة مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير، لترميم خط دفاعه المتهالك، بعد دخول الميركاتو الصيفي، بضم جناح سوانسي سيتي دانييل جيمس في صفقة في المتناول، كلفت خزينة الشياطين الحمر حوالي 15 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الصفقات المنتظرة لعملاق البريميرليج ستكون على مستوى الخط الخلفي، نظرًا لحاجة ذو الوجه الطفولي لأسماء تملك من الجودة والكفاءة ما يكفي، لإعادة الاتزان والصلابة لخط الدفاع، الذي يعاني الأمرين منذ رحيل الثنائي المخضرم ريو فرديناند ونيمانيا فيديتش.

وقالت الصحيفة، إن الهدف الرئيس المقبل، هو قلب دفاع بنفيكا روبن دياز، المطلوب بقوة لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في مشروعه الجديد مع ريال مدريد الموسم المقبل، مع ذلك، أشار التقرير البريطاني، إلى أن المدير التنفيذي لليونايتد إد وودورد، على أتم الاستعداد للموافقة على كافة شروط بطل البرتغال ووكيل اللاعب.

وذكر نفس المصدر، أن مانشستر رصد بشكل مبدئي قرابة الـ60 مليون جنيه إسترليني، لإغراء بنفيكا بالمال بدلاً من خيار المقايضة مع اللوس بلانكوس، بمبادلة دياز بمهاجم الريال راؤول دي توماس، الذي لفت الأنظار في فترة إعارته مع رايو فاييكانو بتسجيل 38 هدفًا في 66 مباراة، وذلك استنادًا للتقارير الإسبانية، التي تتحدث عن الصفقة التبادلية.

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هنا نقاط قوته وضعفه، تشكيله المتوقع وسجلات سلبية عليه تخطيها 👇#يلا_جول #YallaGoal pic.twitter.com/nyP8MmphLb — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

وأشار التقرير إلى أن سولشاير حّول أنظاره نحو المدافع البرتغالي، بعد فشل كل محاولات ضم السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي، حتى بعد التقدم بعرض لا يُقاوم وصلت قيمته لحوالي 90 مليون إسترليني، في حين مبلغ الـ60 مليونًا، سيكون كافيًا بالنسبة لبنفيكا، لكن بشرط أن يصرف النادي البرتغالي النظر عن فكرة الصفقة التبادلية مع فلورنتينو بيريز.

أما الاسم الثاني المُدرج على قائمة المطلوبين لانتشال دفاع شياطين مسرح الأحلام من براثن الضياع، هو مدافع كريستال بالاس هارون بيساكا، ليعوض رحيل أنطونيو فالنسيا، مع التشبث بأمل ضم قلب دفاع أياكس ماتياس دي ليخت، إذا فَضل عرض اليونايتد على باريس وبرشلونة، رغم ما يتردد عن رفضه الذهاب لنادٍ غير مشارك في نسخة دوري الأبطال القادمة.