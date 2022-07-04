مانشستر يونايتد يخفض راتب رونالدو .. هل طلب الرحيل لهذا السبب؟

النادي الإنجليزي قرر تخفيض راتب كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد قد قررت تخفيض راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف"، والتي أكدت أن تخفيض راتب رونالدو جاء بسبب الفشل في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا.

يتزامن هذا مع تقديم اللاعب لطلب للرحيل عن النادي الإنجليزي مما يثير التكهنات حول إذا ما كان هذا هو السبب خلف طلبه الرحيل.

وشهدت الأيام الماضية الكثير من التوتر داخل جدران مانشستر يونايتد بعد أن تقدم النجم البرتغالي بطلب للرحيل عن صفوف النادي.

وأوضحت تقارير صحفية أن البرتغالي غاب عن أول أيام الإعداد للموسم الجديد رفقة مانشستر يونايتد، وذكر النادي أن غيابه جاء لظرف عائلي.

وكان رونالدو قد أنهى الموسم الماضي كهداف مانشستر يونايتد، وثالث هدافي الدوري الإنجليزي خلف المصري محمد صلاح والكوري الجنوبي سون هيونج مين.

جدير بالذكر أن عقد رونالدو في مانشستر يونايتد لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، وارتبط بالرحيل لصالح تشيلسي الإنجليزي في الفترة المقبلة.