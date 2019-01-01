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مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع مهاجم فرانكفورت

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تعرف على بديل لوكاكو في مانشستر يونايتد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع سباستيان هولر، لاعب فرانكفورت، خلال سوق الانتقالات الصيفية لخلافة روميلو لوكاكو.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب لوكاكو من إنتر بجانب محاولات من نابولي للحصول على خدماته.

وقالت شبكة ESPN إنّ مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع هولر ويراه البديل الأنسب لخلافة لوكاكو.

وأكدت أنّ كشافي الشياطين الحمر تابعوا اللاعب خلال مباريات فرانكفورت في الدوري الأوروبي ويؤمن المدرب أوليه سولشار بإمكانياته.

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صاحب الـ 24 عامًا سجل 15 هدفًا في 23 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري مع فرانكفورت وقادهم لنصف نهائي اليوربا ليج.

جدير بالذكر أنّ فرانكفورت أعلن رسميًا رحيل لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد.

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