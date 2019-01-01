مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع مهاجم فرانكفورت

تعرف على بديل لوكاكو في مانشستر يونايتد

قرر نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع سباستيان هولر، لاعب فرانكفورت، خلال سوق الانتقالات الصيفية لخلافة روميلو لوكاكو.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب لوكاكو من إنتر بجانب محاولات من نابولي للحصول على خدماته.

وقالت شبكة ESPN إنّ مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع هولر ويراه البديل الأنسب لخلافة لوكاكو.

وأكدت أنّ كشافي الشياطين الحمر تابعوا اللاعب خلال مباريات فرانكفورت في الدوري الأوروبي ويؤمن المدرب أوليه سولشار بإمكانياته.

🗣️ إن كنتم بحاجة للمساعدة @ManUtd_AR ، فهناك من يعرض خدماته 👀 pic.twitter.com/oXU8DdaLZa — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 4, 2019

صاحب الـ 24 عامًا سجل 15 هدفًا في 23 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري مع فرانكفورت وقادهم لنصف نهائي اليوربا ليج.

جدير بالذكر أنّ فرانكفورت أعلن رسميًا رحيل لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد.