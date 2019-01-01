مانشستر يونايتد يحضر 120 مليون يورو لضم يان أوبلاك

مانشستر يونايتد الإنجليزي يحضر 120 مليون يورو من أجل ضم الحارس يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد بتفعيل الشرط الجزائي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن فريق مانشستر يونايتد يستعد لكسر الرقم القياسي الخاص به في سوق الانتقالات من أجل ضم الحارس يان أوبلاك نجم أتلتيكو مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن الحارس أصبح من أولويات إدارة الشياطين الحمر عقب المستوى السيء الذي ظهر به دي خيا الموسم الجاري.

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وذكرت الشبكة أن النادي سيحاول ضم اللاعب بالسبل الودية من صفوف أتلتيكو مدريد أولًا قبل أن يتفاوض معه هو شخصيًا على الانضمام لصفوف الشياطين الحمر.

وأكدت الشبكة أن مانشستر يونايتد على استعداد تام من أجل كسر قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع الروخي بلانكوس من أجل ضمه في الصيف.

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وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد أوبلاك 120 مليون يورو، تغيرت في أبريل الجاري بعد أن مدد اللاعب تعاقده، وارتفعت بقيمة 20 مليون بعد أن كان الشرط عبارة عن 100 مليون فقط.

جدير بالذكر أن دي خيا تسبب بشكل مباشر في خسارة مانشستر يونايتد العديد من النقاط في الموسم الجاري، كما كان أحد أسباب خسارة الشياطين الحمر أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.