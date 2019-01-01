مانشستر يونايتد يحضر العرض الأول لضم لونجستاف

سعره ربما يتخطى 50 مليون جنيه إسترليني

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في محادثات جدية مع نظيره نيوكاسل، من أجل التعاقد مع نجم وسطه شون لونجستاف.

لاعب الماكبايز ظهر بمستوى مبهر تحت قيادة رافائيل بينيتيز المدرب السابق لنيوكاسل الموسم الماضي، ليصبح من أبرز المواهب في البريميرليج.

وفي ظل حاجة يونايتد لتدعيم في خط الوسط، وضع أولي جونار سولشار لونجستاف ضمن أهم أولوياته هذا الصيف.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أكدت تحضير العرض الأول من يونايتد لضم النجم الشاب.

هيرفي رينار - ساحر أفريقيا الأبيض الذي تحول إلى مورينيو

يوفنتوس يتلقى عرضاً صينياً لشراء كوادرادو

ومن المتوقع أن يبذل نيوكاسل قصارى جهده، من أجل الحفاظ على اللاعب ضمن صفوفه للموسم القادم.

بوجبا ينجح في تحدي فتح غطاء الزجاجة 🔥



(📽️: IG/paulpogba) pic.twitter.com/ThJoYXnyOz — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

ومع ذلك لو تقدم الشياطين الحمر بأي عرض لا تقل قيمته عن 50 مليون جنيه إسترليني، ربما يرضخ الماكبايز لبيعه.

يذكر أن صاحب الـ21 عاماً، شارك في 1 مباراة مع نيوكاسل الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة بشهر مارس لتنهي موسمه.