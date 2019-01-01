مانشستر يونايتد يحدد موعد التحرك نحو إريكسن

الغموض يتزايد حول مستقبل إريكسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن آخر مستجدات اهتمام مانشستر يونايتد بصانع ألعاب توتنهام كريستيان إريكسن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيلجراف"، فإن المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودورد، لن يتحرك لضم صاحب الـ27 عامًا في يناير، بل سيؤجل الفكرة لفصل الصيف، لإبرام الصفقة بموجب قانون بوسمان بعد انتهاء عقده.

وأوضح التقرير أن لاعب أياكس السابق، قرر تأمين مستقبله بعيدًا عن "توتنهام هوتسبير"، مع تلميحات لإمكانية استماعه للطامعين في توقيعه مع فتح سوق الانتقالات الشتوية بعد 48 ساعة.

ووصف المصدر صفقة خروج إريكسن المحتملة، بالصفقة المجانية المدوية المنتظرة في الدوري الإنجليزي، بعد صفقة زلاتان إبراهيموفيتش في 2017 وآرون رامسي بخروجه من آرسنال الصيف الماضي، وسبقهما جيمس ميلنر من مانشستر سيتي إلى ليفربول.

ولفت الصحيفة إلى أن رئيس توتنهام دانيال ليفي كان بإمكانه جني ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع إريكسن، لولا فشل مفاوضات تجديد عقده الذي سينتهي بعد ستة أشهر من الآن.

وكان الدولي الدنماركي من أبرز أهداف ريال مدريد في الموسم قبل الماضي، كبديل استراتيجي للكرواتي لوكا مودريتش، إلا أن مبالغة إدارة السبيرس في المطالب المادية، حالت دون إتمام الصفقة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أندية أخرى غير الريال واليونايتد يرغبون في الحصول على توقيع بدون مقابل الصيف الماضي، منهم يوفنتوس الذي لا يفوت هكذا صفقات مجانية، وبدرجة أقل إنتر وميلان.