مانشستر يونايتد يحدد خيارات دعم مركز صانع الألعاب

فريق مانشستر يونايتد يصنع قائمة بعدد من الأهداف في مركز صانع الألعاب لدعم نفسه هذا الشتاء.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد قد صنع قائمة لأهم أهدافه في سوق الانتقالات من أجل دعم مركز صانع الألعاب خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" والتي أكدت أن الإدارة قد اقتربت من حسم موقفها بشكل نهائي من تحديد اللاعب المناسب للفريق هذا الشتاء.

وتضم القائمة على رأسها اللاعب برونو فيرنانديس نجم وسط ملعب فريق سبورتنج لشبونة الذي حاول مانشستر يونايتد ضمه من قبل وفشل.

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ويظهر في القائمة أيضًا اللاعب جايمس ماديسون لاعب وسط ملعب فريق ليستر سيتي ومعه دوني فان دي بييك نجم أياكس وجاك جريليش لاعب أستون فيلا.

وتدرك إدارة مانشستر يونايتد أن اللاعب الفرنسي بول بوجبا نجم الشياطين الحمر قد يرحل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يعاني مانشستر يونايتد في الوقت الحالي من وجود أي منافسة على اللاعب برونو فيرنانديس ويفكر جديًا في حسم صفقته خلال ميركاتو الشتاء الجاري.

جدير بالذكر أن فيرنانديس كان قد أخبر ناديه سبورتنج لشبونة برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الشتاء متجهًا لمانشستر يونايتد.