مانشستر يونايتد يجهز لعملية كبرى تحمل اسم بوتشيتينو

مانشستر يونايتد يخطط لأن يكون ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هو خليفة سولشار

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يخطط لمشروع كبير باستقدام ماوريسيو بوتشيتينو كمدرب للفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان مانشستر يونايتد قد عين أولي جونار سولشار كمدرب مؤقت لنهاية الموسم الحالي، وذلك خلفًا للمدرب المقال جوزيه مورينيو.

وحقق سولشار نتائج جيدة مع مانشستر يونايتد في مبارياته الأولى، ما جعل البعض يتحدث عن ضرورة استمراره في الموسم المقبل.

أحد المهاجمين الرائعين في كرة القدم، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/9qK0NisTWZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ فبراير ٢٠١٩

ولكن المصادر الإنجليزية كشفت أن ملاك مانشستر يونايتد يرون ضرورة استقدام مدرب كبير من أجل إسناد المهمة إليه بداية من الموسم القادم.

وقالت صجيفة ذا صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد على استعداد لدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد بوتشيتينو مع توتنهام هوتسبيرز.

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يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو لم يصرح بخصوص أي شيء من المفاوضات التي تتحدث عنها الصحافة، سواء مع مانشستر يونايتد أو مع ريال مدريد.