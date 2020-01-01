مانشستر يونايتد يجدد الثقة في سولشاير ويخطط لبقائه طويلًا

إد وودوارد نائب رئيس نادي مانشستر يونايتد يجدد الثقة في المدرب أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق.

أكد إد وودوارد نائب رئيس نادي مانشستر يونايتد على ثقة إدارة النادي في المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني الحالي للشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير خلال بيان أصدره النادي وأكد خلالها أن الإدارة ستسمر في دعم الفريق عبر الصفقات في الفترة المقبلة.

وقال وودوارد: "في الوقت الحالي نحن نحاول بكل ما لدينا من قوة من أجل إنهاء الموسم بشكل قوي سواء في الدوري الإنجليزي أو الأوروبي أو كأس الاتحاد الإنجليزي".

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وأضاف: "سنستمر في العمل على تطوير فريقنا وإعادة البناء بالكثير من التغييرات، لقد قمنا بالفعل بالعديد من الصفقات ونعتمد كذلك على نجوم الأكاديمية".

وأردف: "مفتاح النجاح على المدى البعيد بالنسبة لنا هو الدمج بين خطتنا المستقبلية مع رؤية أولي جونار سولشاير".

ويمر فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي فترة جيدة في الدوري الإنجليزي حيث حقق الفوز في آخر مبارتين ووصل للنقطة رقم 41 في المركز الخامس.

جدير بالذكر أن سولشاير كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد قبل حوالي عام وثلاثة أشهر خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو عقب خسارته بثلاثة أهداف من ليفربول.