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مانشستر يونايتد يتجه نحو هايساي

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Getty Images
المدافع الألباني أعلن الرحيل
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع السيد هيساي، الظهير الأيمن لنابولي، لتعزيز مركز الظهير.

يونايتد يفتقد لتعدد الحلول في المركز بعد رحيل قائده السابق أنطونيو فالنسيا بانتهاء عقده هذا الشهر، وعدم مشاركة الإيطالي ماتيو دارميان أساسياً.

وقالت "سكاي" أن هناك مفاوضات دائرة في الأيام الماضية بين النادي الإنجليزي ونظيره الإيطالي بخصوص هيساي.

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اللاعب كان صرح الشهر الماضي أنه يريد مغادرة نابولي وخوض تجربة وتحدي في دوري وفريق جديد بعد تراجع دوره مع ناديه الموسم الماضي.

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اللاعب يحظى، بحسب التقرير، بمتابعة من أتلتيكو مدريد أيضاً، ولكن ارتفاع سعره الذي يقارب 50 مليون يورو يصعب المفاوضات.

هيساي كان قد انضم إلى نابولي مع وصول ماوريتسيو ساري في 2015 قادماً من إمبولي.

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