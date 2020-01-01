مانشستر يونايتد وإيفرتون .. قمة بعنوان إنقاذ الموسم

الاختبار الأصعب أمام أولي جونار سولشاير

مانشستر يونايتد وإيفرتون، مباراة لو كانت أقيمت في أي توقيت آخر، لأصبحت عادية بلا قيمة كبيرة، ولكن هذه المرة الأمور تختلف.

ملعب جوديسون بارك يستضيف قمة من نوع خاص بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، ربما تحدد بصورة كبيرة ملامح الموسم خاصة للشياطين الحمر.

مانشستر يواصل معاناته بالسقوط أوروبيًا ومحليًا، ليخوض اللقاء وهو في المركز الخامس عشر بـ7 نقاط فقط.

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وعلى الجانب الآخر، يعيش إيفرتون الفترة الأفضل له باحتلال المركز الخامس بـ13 نقطة، حيث يمكنه معادلة رصيد ساوثامبتون واعتلاء الصدارة في حالة الفوز.

على حافة الإقالة

فترة صعبة يقضيها المدرب أولي جونار سولشاير مع مانشستر يونايتد، ربما تؤدي إلى رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي.

ملعب أولد ترافورد تحول من لعنة على الخصوم، إلى لعنة على أصحابه، حيث فشل الفريق في تحقيق أي انتصار بالدوري على ملعبه هذا الموسم.

ولحسن حظ المدرب النرويجي، المباراة ستكون خارج أرضه، لتكون فرصة له لاستعادة التوازن مرة أخرى، بانتصار يرفع رصيده إلى 10 نقاط، ليقترب بشكل أكبر من المراكز المتقدمة.

سولشاير اعتاد في كل مرة يتعرض فيها للضغط، على العودة بأفضل صورة ممكنة، حيث يتمكن بشكل مستمر في إنقاذ وظيفته وهو على حافة الإقالة.

النموذج الأبرز هذا الموسم، كان بعد الخسارة الكارثية من توتنهام 6/1، ليذهب إلى باريس سان جيرمان، ويفوز على فريق العاصمة الفرنسية في دوري أبطال أوروبا، قبل الانتصار على لايبزيج بنفس البطولة 5/0.

السقوط أمام آرسنال أعاد الفريق لهذه الدوامة من جديد، قبل الخسارة الأخيرة من باشاك شهير، التي تضع سولشاير في ورطة هي الأصعب منذ قدومه للنادي.

النرويجي يدخل اللقاء، وهو يرى تقارير الصحف الإنجليزية، عن المفاوضات المكثفة بين إدارة مانشستر والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو والإيطالي ماسيمو أليجري، وهو ما يعني أنه لا بديل له عن الفوز وإلا سنرى أحدهما يجلس بدلًا منه على الدكة قريبًا.

إثبات التفوق

الموقف يختلف هنا مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أعاد اكتشاف نفسه من جديد في الدوري الإنجليزي مع إيفرتون هذا الموسم.

إيفرتون يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، ولكنه لم يلاقي من الكبار سوى توتنهام وليفربول، حيث فاز على الأول وتعادل مع الثاني.

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الفوز على مانشستر يونايتد، سيعني أن ما يمر إيفرتون صحوة حقيقية وليست مجرد طفرة مؤقتة، نظرًا للظروف المحيطة بهذه المباراة ومدى صعوبتها أمام خصم لا يريد سوى الانتصار.

تفوق أنشيلوتي سيساهم في تثبيت أقدامه، وسيمنحه دفعة قوية قبل اللعب أمام فولهام وبيرنلي وليدز يونايتد، حيث يمكنه الظهور كمنافس حقيقي على اللقب في حالة الفوز بكل هذه المباريات قبل اللعب أمام تشيلسي في 12 ديسمبر.

فرصة أخرى

العديد من الانتقادات وجهت الفترة الأخيرة للنجم الفرنسي بول بوجبا، بسبب مستواه المتواضع مع الفريق، وتسببه في ركلة الجزاء التي سجل منها آرسنال هدف الفوز الجولة الماضية.

تألق بوجبا أمام إيفرتون، ربما يخفف كثيرًا من الأضرار التي تسبب فيها اللاعب لفريقه، ويعطيه دفعة تساعده على استعادة مستواه من جديد.

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علامات الاستفهام مستمرة كذلك حول هاري ماجواير وفيكتور لينديلوف، الثنائي الدفاعي الذي أثبت فشله بشكل كبير في البريميرليج هذا الموسم.

ويأتي السؤال الأهم حول دوني فان دي بيك، لاعب الوسط الهولندي الذي جلبه مانشستر من أياكس أمستردام بـ39 مليون يورو، فهل يمنحه سولشاير الفرصة من أجل المساهمة في إنقاذه؟