هيريرا: مورينيو يتعامل مثل الوحوش مع أي لاعب كاذب

لاعب وسط باريس سان جيرمان يكشف شروط التعامل مع المدرب البرتغالي

كشف أندير هيريرا لاعب مانشستر يونايتد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، عن الطريقة التي يتعامل بها جوزيه مورينيو مع أي لاعب غير أمين بصفوف فريقه.

هيريرا سبق وأن عمل مع المدرب البرتغالي، قبل رحيله عن الشياطين الحمر الموسم الماضي، وتعيينه مؤخراً كمدير فني لفريق آخر داخل الدوري الإنجليزي وهو توتنهام.

مورينيو له العديد من التجارب السابقة، التي انتقد فيها بعض اللاعبين خلال مسيرته التدريبية، خاصة مع مانشستر وأهمهم المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال ومواطنه بول بوجبا.

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ومن جانبه قال هيريرا لصحيفة "as" الإسبانية:"أشعر بالامتنان والإعجاب تجاه مورينيو، الموسم الأول له كان رائعاً نجح في الفوز بـ3 بطولات وتم اختياري لاعب الموسم بتصويت الجماهير".

وأضاف:"لديه شخصية رائعة جداً، ويعاملك بشكل جيد لو كنت صريحاً معه ولا تختفي عن عمد أو تختلق المشاكل داخل الفريق".

وتابع:"أفهم شخصيته وطبيعة تعامله مع الأخرين، يجب أن تكون قوياً وناضجاً حتى تتتأقلم معه، لأنه يصبح مثل الوحوش مع أي شخص كاذب وغير أمين".

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يذكر أن هيريرا رحل عن مانشستر يونايتد الصيف الماضي، منضماً إلى باريس في صفقة انتقال حر، وفاز مع الفريق بالدوري الفرنسي بعد حسمه مبكراً بعد إلغاء الموسم الرياضي بسببب فيروس كورونا.