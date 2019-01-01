ثلاثة أسباب وراء تراجع مانشستر يونايتد عن ضم نيمار

النجم البرازيلي طلب الرحيل عن باريس

هيثم محمد تويتر

كشفت تقارير إنجليزية الأسباب وراء تراجع مانشستر يونايتد عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

نيمار كان على أعتاب ترك بي إس جي والرحيل إلى برشلونة في الانتقالات الصيفية بعدما أعلن رغبته بترك نادي العاصمة الفرنسية.

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وذكرت "أتلتيك" أن ثلاثة أسباب منعت مانشستر من التقدم بعرض مادي ضخم لضم النجم البرازيلي من ناديه الفرنسي.

أول الأسباب هو تخوف النادي من حياة نيمار الصاخبة، وكثرة تواجده بالحفلات والنوادي الليلية، وما للأمر من تأثير محتمل على مستواه.

وأضاف التقرير أن ثاني الأسباب هو والد نيمار الذي يتولى إدارة أعماله، إذ لا يحظى بشعبية كبيرة مع إدارة النادي الإنجليزي، وتراه يسعى فقط لجمع المال.

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ثالث الأسباب بحسب التقرير هو شخصية نيمار، والتي تراها الإدارة غير جادة واحترافية، ولا تقدر الالتزام نحو النادي الذي يمثله.

نيمار استمر في نهاية الصيف مع بي إس جي وعاد للمشاركة مع ناديه رغم غضب الجماهير واحتجاجاتها المتكررة على وجوده.