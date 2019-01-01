نيفيل يوجه رسالة لجاكا ويستشهد بجماهير ليفربول

يرى أن نجوم الكرة يتمتعون بالعديد من المميزات خارج الملعب

يرى جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد السابق، أن على جرانيت جاكا تقبل النقد الذي يتعرض له من جماهير أرسنال.

جاكا تصدر عناوين الصحف الإنجليزية الفترة الأخيرة، بعد عدم تقبله صافرات الاستهجان من جمهور فريقه بمواجهة كريستال بالاس.

المدرب أوناي إيمري قرر سحب شارة القيادة من الدولي السويسري، رغم اعتذاره عن رد فعله العنيف تجاه جماهير المدفعجية.

نيفيل قال عن هذه القضية:"خلال مباريات مانشستر يونايتد مع ليفربول، كانت جماهير الريدز تغني وتشتم والدتي، لم أكن سعيداً ولكن لم أهتم".

أنطونيو كونتي - وعادت حليمة لعادتها القديمة

ثعلب، جراد وثعبان .. أغرب الحيوانات التي اقتحمت الملاعب السعودية

وأضاف:"تعرضت لصافرات الاستهجان لمدة سنة كاملة مع إنجلترا لمجرد لعبي بمانشستر، يجب عليك تقبل هذه الأمور لأنها أحد عناصر اللعبة".

وتابع:"انظروا ماذا يحدث للاعبين أصحاب البشرة السمراء، هناك العديد من الأمور تتغير في كرة القدم، ولكن على اللاعبين تقبل حقيقة أنهم في مكان آمن ويتمتعون بوظيفة رائعة".

يذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت رغبة جاكا في الرحيل عن صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.