مورينيو يكشف عن رأيه الحقيقي في بوجبا

بعد سلسلة من الخلافات بين الثنائي في مانشستر يونايتد

صراعات عديدة دخل فيها جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق وتوتنهام الحالي، مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، خلال فترة عملهما معاً.

مورينيو رحل عن الشياطين الحمر في 2018، ليتحسن مستوى بوجبا بشكل كبير تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشاير.

المدرب البرتغالي سبق أن انتقد عدم التزام بوجبا، ووصل الأمر إلى جلوس اللاعب على دكة البدلاء أكثر من مرة.

ومع ذلك تحدث مورينيو بطريقة مختلفة عن الفرنسي، في الفيلم الوثائقي الخاص بموسم توتنهام بعنوان "All or Nothing".

وقال مدرب توتنهام للاعبيه في إحدى المباريات ضد مانشستر:"تعلمون جيداً أن بوجبا سيلعب، كل مرة يحصل فيها على الكرة ستجدونه يمتلك رؤية مميزة وجودة كبيرة في التمريرات".

وأضاف:"أتخيل أن بوجبا سيلعب في مركز لاعب الوسط الأيمن العميق، من أجل الحصول على الكرة ومنحها بطريقة جميلة لماركوس راشفورد".

وتابع:"بوجبا سيساعدهم على تحسين جودة التمرير، لذلك نحن بحاجة للضغط عليه والتحكم بكل ما هو بعيد عنه".

يذكر أن المباراة أقيمت بين توتنهام ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، بعد عودة النشاط من جديد عقب توقفه بسبب فيروس كورونا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.