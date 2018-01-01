مؤتمر مانشستر يونايتد | مورينيو يقلل من صفقات ليفربول وغياب البطولات مع كلوب

تعرف على تصريحات مورينيو في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

سخر جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، من صرف فريق ليفربول الأموال في سوق الانتقالات مؤكدًا أنّ هذه الصفقات لن تفيد الريدز.

مانشستر يونايتد يحل ضيفًا على ليفربول يوم الأحد المقبل في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ليفربول صرف العديد من الأموال في سوق الانتقالات ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالمال ولكن هناك أمور أخرى". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

تشكيل لجنة لاختيار لاعب الجولة والشهر بالدوري السعودي

وتابع: "الأمر يشبه المنزل، لا يتعلق فقط بشراء أثاث جيد ولكن بوجود بيت رائع تعيش فيه، لابد من امتلاك المنزل والأثاث معًا لكي يصبح الأمر رائعًا".

سبيشال وان أكد أنّ الفوز بالبطولات أمر هام للغاية وبالأخص لو أن الفريق يمتلك المقومات التي تجعله يحقق الألقاب كما أن سبب وجود كلوب في ليفربول هو العودة لمنصات التتويج.

🏟️ المباراة القادمة: ديربي تورينو! 🔥



رونالدو عرف سريعاً أجواء المنافسة في إيطاليا 😅 pic.twitter.com/0WcL0Us5bc — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2018

وأشار مورينيو إلى صعوبة المباراة وبالأخص أنّها أمام متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الراهن.

واختتم: "بالنسبة للإصابات فلم يدرب أي لاعب من الغائبين اليوم ولكن لدينا يوم السبت لتحديد من الأجهزة للمشاركة في لقاء ليفربول".

مانشستر يونايتد يبتعد بفارق 16 نقطة عن ليفربول ويحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي.