مانشستر يونايتد يرفض انتقال مدافعه لآرسنال

آرسنال يعيش أزمة دفاعية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يعيش آرسنال أزمة دفاعية حادة نتيجة الإصابات، ويُحاول النادي إيجاد حلول متاحة في سوق الانتقالات الشتوي.

أحد هذه الحلول كان إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد الذي لا يحظى بثقة المدرب الجديد أولي جونار سولشار، إذ لم يلعب تحت قيادته سوى مباراة واحدة طُرد خلالها.

صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أشارت لطلب آرسنال التعاقد مع المدافع الإفواري بالإعارة مع حق شرائه نهائيًا خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، لكن إدارة الشياطين الحُمر رفضت طلب النادي اللندني.

هل يُعوض الإنتر جاليارديني من ليستر سيتي؟

وجاء الرفض حسب الصحيفة لعدم رغبة اليونايتد في التفريط بأي لاعب خلال سوق الانتقالات الحالي لتوفير كل الأدوات المناسبة للمدرب سولشار في صراعه للفوز بأحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، كذلك لرغبة النادي في عدم تقديم أي مساعدة لواحد من منافسيه المباشرين في هذا الصراع.

وينتهي عقد المدافع صاحب الـ24 عامًا مع اليونايتد عام 2020 لكن النادي يحق له تجديده لعامين، إلا أن الإدارة في ملعب أولد ترافورد تؤجل هذا الأمر حتى تستقر على المدرب الجديد للفريق ليُحدد مصير بايلي وغيره من اللاعبين.

يُذكر أن بايلي انضم للفريق صيف 2016 مقابل 30 مليون جنيه إسترليني بطلب من المدرب السابق جوزيه مورينيو.