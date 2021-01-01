مانشستر يونايتد مع ميلان .. تاريخ من المواجهات والاكتساح الإيطالي

مواجهة العمالقة لحساب الدوري الأوروبي

أوقعت قرعة دور الستة عشر من الدوري الأوروبي ميلان أمام مانشستر يونايتد بمباراة تحمل نكهة دوري الأبطال وتعيد ذكريات عديد المواجهات بين العملاقين.

الفريقان الذان تراجعا كثيراً في السنوات الماضية وابتعدا عن قمة الكرة الأوروبية سيبحثان عن تحقيق البطولة الثانية القارية خلف الأبطال من أجل استعادة الأمجاد.

خمس مواجهات إقصائية جمعت العملاقين في الماضي، وكلها كانت لحساب دوري أبطال أوروبا، سواء بنظامه القديم أو الحديث، والغلبة كانت للإيطاليين.

عبر ميلان في أربع مناسبات على حساب يونايتد، بينما كانت الغلبة في مناسبة وحيدة للشياطين الحمر وذلك كان في المواجهة الأخيرة بدور الستة عشر بنسخة 2009-2010 عندما فاز يونايتد ذهاباً 3-2 بميلانو، وإياباً برباعية نظيفة.

قبل ذلك الاكتساح لرجال مانشستر كان هناك مواجهة نصف نهائي 2006-2007 عندما فاز مانشستر ذهاباً 3-2 في "أولد ترافورد" ولكن العودة كانت بثلاثية نظيفة لميلان وذهب ليحقق اللقب.

اعتزل كاكا لكن هناك ابراهيموفيتش وعلى دفاع مانشستر يونايتد الحذر 👀pic.twitter.com/UrsOyWSEow — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2021

في 2004-2005 عبر ميلان لربع النهائي بالفوز ذهاباً وإياباً على مانشستر بنفس النتيجة بهدف نظيف، وتلك كانت أولى المواجهات بشكل البطولة الجديد تحت مسمى دوري أبطال أوروبا.

مرتان تواجها بالشكل القديم، الأولى في 1958 بنصف النهائي وفاز يونايتد 2-1 ولكن خسر في الإياب برباعية نظيفة، ثم في نسخة 1969 وفاز ميلان 2-0 وخسر إياباً 1-0، وفي المرتين عبر الروسونيري.

في المجمل، فاز كل فريق بخمس مباريات على حساب الآخر ولكن الكلمة العليا كانت لميلان بالتفوق والعبور في أربع مناسبات مقابل مرة وحيدة ليونايتد، فمن سيحسم قمة الدوري الأوروبي، رفقاء زلاتان أم برونو؟