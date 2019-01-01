مانشستر يونايتد يرد على مطالب بوجبا

بوجبا غائب بسبب الإصابة مؤخراً

تويتر هيثم محمد

رد مانشستر يونايتد على التقارير التي تحدثت عن طلب لاعبه بول بوجبا رقماً ضخماً من أجل تمديد عقده مع الشياطين الحمر.

وذكرت مصادر إنجليزية أن بوجبا طالب يونايتد براتب أسبوعي يبلغ 600 ألف استرليني من أجل الموافقة على توقيع عقدًا جديدًا.

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وقال متحدث عن النادي مع "ميرور": "تركيز بوجبا الحالي هو التعافي من الإصابة والعودة لمساعدة الفريق وزملائه".

وأضاف: "الحديث عن طلبه 600 ألف استرليني راتب أسبوعي غير صحيحة، ما زال في عقده عامين والوقت بصالحنا".

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وختم: "مانشستر يونايتد موقفه كان واضحاً هذا الصيف بأنه لا يريد التخلي عن اللاعب ويطمع للإبقاء عليه ضمن صفوفه".

ويعاني بوجبا من إصابة على مستوى الكاحل ستبعده عن المشاركة مع الفريق مساء الأحد أمام نيوكاسل في البريميرليج.