مانشستر يتحرك نحو مدافع موناكو بدلاً من ماجواير

رحلة البحث عن مدافع متواصلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية فرنسية أن مانشستر يونايتد وضع اسم بينوا بادياشيلي، مدافع موناكو، بديلاً في حال فشله بضم هاري ماجواير من ليستر سيتي.

ويطلب ليستر مبلغ يتراوح بين 70-80 مليون يورو للتخلي عن قلب دفاعه الإنجليزي الدولي، وسط منافسة بين قطبي مانشستر على خدماته.

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وذكرت "ليكيب" أن مانشستر حدد قلب دفاع موناكو الشاب بسبب حركيته وقدرته على بناء الهجمات من الخلف، بالإضافة لسعره المعقول.

وحدد الصحيفة سعر بادياشيلي في حدود 30 مليون يورو، كما ذكرت أن ليوناردو جارديم، مدرب موناكو، لا يمانع رحيله بسبب مطالبة اللاعب بالتواجد أساسياً.

وأضاف التقرير أن اللاعب صاحب العشرين عاماً يخظى بمتابعة من فالنسيا وولفرهامبتون، ولكن كشفت أن مانشستر يتابعه منذ فترة طويلة.

وفاز يونايتد على بيرث جلوري السبت في أولى تجاربه الودية للموسم المقبل.