عودة الثنائي وإصابة مقلقة لسولشاير قبل ديربي مانشستر

أنباء جيدة وأخرى غير مبشرة للمدرب النرويجي قبل ديربي الأحد

تلقى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنباء إيجابية قبل مباراة الفريق القادمة بالديربي أمام مانشستر سيتي بعد غد الأحد بالدوري الإنجليزي.

الشكوك كانت محاطة بآرون وان بيساكا وإمكانية ظهوره في اللقاء بسبب الإصابة، لكنه عاد بشكل كامل للتدريبات الجماعية، وأصبح في حالة جيدة للمشاركة.

نفس الأمر ينطبق أيضاً على الجناح الويلزي دانييل جيمس، حيث تعافى بشكل كامل من إصابته وأصبح جاهزاً لدعم خط هجوم المدرب النرويجي.

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وتبقى المشكلة الوحيدة لدى سولشاير، هي جاهزية مدافع الفريق هاري ماجواير الذي غاب عن الفوز على ديربي كاونتي 3/0 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل ماجواير في سباق مع الزمن خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل اللحاق بالمباراة الهامة في سباق المنافسة على الأربعة الكبار والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

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وعلى جانب آخر يستمر غياب ماركوس راشفورد بسبب إصابته الطويلة، بينما يستعد بول بوجبا للانتظام في التدريبات الكاملة الأسبوع القادم.

يذكر أن مانشستر يونايتد يخوض الديربي وهو في المركز الخامس بـ42 نقطة، مقابل 57 لمانشستر سيتي الثاني و79 لليفربول المتصدر بعد 28 جولة.