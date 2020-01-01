سولشاير: طرد ماتيتش مزحة سخيفة

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يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن تعرض لاعبه نيمانيا ماتيتش للطرد بالديربي أمام مانشستر سيتي أمس الأربعاء، كان بمثابة المزحة السخيفة.

ماتيتش نجح في افتتاح التسجيل للشياطين الحمر بالمواجهة التي انتهت بفوز فريقه 1/0 بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، ولكنه ودع البطولة من نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3/2.

لاعب الوسط الصربي غادر أرضية الملعب مطروداً قبل النهاية بـ14 دقيقة، بعد تدخله على الألماني لكاي جوندوان، مما صعب مهمة فريقه في استكمال العودة أمام سيتي.

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وقال سولشاير عن هذا الطرد:"من الصعب جداً التسجيل بـ11 لاعب فما بالك بـ10، اللقطة لا تستحق البطاقة الحمراء أبداً، كانت مزحة سخيفة خاصة بعد البطاقة الصفراء التي تلقاها في البداية بدون مبرر واضح".

وأضاف:"ربما الكرة الثانية تستحق البطاقة الصفراء، لكن بمراجعة اللعبتين هل يستحقان الطرد بشكل عام؟ هذا لا يحدث بأي مكان، انظروا لعدد الالتحامات القوية التي قاموا بها ضد جيسي لينجارد ودانييل جيمس".

وتابع:"فخور جداً بكل ما قدمه فريقه في هذه المباراة، حيث فعلوا كل ما لديهم من أجل العودة، جاءوا هنا مرتين وحققوا الفوز أمام خصم صعب مثل مانشستر سيتي في غضون فترة قصيرة".

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وأما عن لعب فريد الركلات الحرة في وجود خوان ماتا:"تدربنا ليلة المباراة على هذه الكرات بشكل مكثف، ماتا نفسه أخبرني قدرة فريد المميزة بالتدريبات، وتسجيله 6 ركلات من أصل 7".

ويستعد مانشستر يونايتد بعد الخروج من كأس الرابطة، لمواجهة غاية في الصعوبة أمام ولفرهامبتون السبت القادم، بالجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.