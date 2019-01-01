جوندوان عن هدفه في الديربي: لم أدرك روعته أثناء تسجيله

من نوعية الأهداف التي يعشقها بيب جوارديولا

كشف لاعب الوسط الألماني لكاي جوندوان، عن كواليس هدفه الشهير في ديربي مانشستر سيتي ويونايتد، قبل تجدد المواجهة بينهما مساء اليوم السبت بالدوري الإنجليزي.

جوندوان نجح في تسجيل الهدف الثالث لسيتي أمام مانشستر يونايتد في نوفمبر العام الماضي، في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 3/1 على ملعب الاتحاد.

الهدف لم يكن عادياً حيث جاء بالطريقة المفضلة للمدرب بيب جوارديولا، بعد لمس جميع لاعبي سيتي الكرة في 44 تمريرة متواصلة أمام الفريق الخصم قبل هز شباك الشياطين الحمر.

اللاعب الألماني قال عن هدفه:"أكثر من استمتع بهذا الهدف هو المدرب لأن هذا بالضبط ما يحب رؤيته في الملعب، ولأنها طريقته المفضلة في مواجهة أي خصم".

وأضاف:"كان الأمر ممتعاً بكل تأكيد، عندما تكون في الملعب وترى الجميع يشترك في تسجيل الهدف، لحظة عظيمة جداً سعيد بالتسجيل من خلالها".

وتابع:"لم أعرف وقتها أن الهدف جاء من كل هذه التمريرات وبهذا الشكل، ولكن هذه الأهداف تظهر الجودة التي يمتلكها الفريق والطاقة التي تسمح بالجميع أن يتداخل ويشترك في كل هجمة".

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وأما عن ديربي الليلة:"هدفنا الأول هو تحقيق الفوز بهذه المباراة لأهميتها في المسابقة ولأننا نخوضها على ملعبنا، ستكون مواجهة ممتعة جداً للمشاهدين".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث بجدول البريميرليج بـ32 نقطة قبل الديربي، بينما يأتي يونايتد بالمركز السادس بـ21 نقطة، ويتربع ليفربول على صدارة ترتيب المسابقة بـ43 نقطة.