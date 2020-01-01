مانشستر سيتي يفتح أبواب يونايتد أمام سانشو

النادي السابق لسانشو يرفض الاستفادة من بند في عقده

حدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، كأقل سعر يمكن الحصول عليه من أجل بيع الجناح الإنجليزي جادون سانشو الصيف القادم.

سانشو الذي يكمل عامه الـ20 الشهر القادم، يعتبر من أبرز الأجنحة في ألمانيا وأوروبا الفترة الأخيرة، منذ دخوله التشكيل الأساسي لدورتموند، وارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن الفريق.

شبكة "سكاي سبورتس" كشفت أن مانشستر سيتي النادي السابق لسانشو، لديه إمكانية إعادة شراء اللاعب، في حالة تقديمه عرض مماثل لأي مقابل مادي يوافق عليه دورتموند من نادي آخر.

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وأوضحت سكاي أن دورتموند مُجبر على إبلاغ سيتي بأي اتفاق من أجل بيع سانشو قبل التخلي عن خدمات اللاعب، وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين.

ومع ذلك لا يعتبر سيتي هو الطرف الأبرز للتعاقد مع سانشو، حيث من غير المتوقع أن يحاول بيب جوارديولا مدرب الفريق التعاقد معه بالصيف.

وقال مراسل سكاي في ألمانيا:"سيرحل عن دورتموند بكل تأكيد، الأمر ليس واضحاً أين سيذهب، ولكن مانشستر يونايتد هو أكثر المهتمين بالحصول على توقيعه".

وأضاف:"مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند قال الأسبوع الماضي، أنه لا توجد عروض لسانشو، الآن سألته نفس السؤال وابتسم".

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وحسبما أوضحت سكاي، فإن دورتموند لن يترك سانشو بسعر أقل من 100 مليون إسترليني، بوجود منافسة بين يونايتد وتشيلسي وكذلك ليفربول المنضم مؤخراً للسباق.

يذكر أن الجناح الإنجليزي الشاب نجح في تسجيل 12 هدفاً وصنع 13 في 19 مباراة فقط مع دورتموند خلال الموسم الحالي، معادلاً ما حققه الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة.