مانشستر يونايتد يستعيد بوجبا في الديربي

عودة لاعب الوسط الفرنسي تقترب في مرحلة حاسمة من الموسم

اقترب بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، من العودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات، بعد غياب طويل للفرنسي عن الملاعب.

بوجبا غاب عن معظم مباريات مانشستر خلال الموسم الحالي، حيث لم يظهر بقميص الفريق منذ فترة البوسكينج داي بالدوري الإنجليزي بسبب إصابة في الكاحل.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن بوجبا سيعود مرة أخرى لتدريبات الفريق الأول بمانشستر الأسبوع القادم، طمحاً في المشاركة بأقرب فرصة ممكنة.

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وأوضحت أن المدرب أولي جونار سولشاير، يؤمن بإمكانية ظهور بوجبا بمواجهة مانشستر سيتي في الديربي يوم 8 مارس القادم.

وفي حالة عدم جاهزية الفرنسي لهذه المباراة، قد يلعب بوجبا ضد توتنهام بعدها بأسبوع واحد، بعد تماثله الشفاء الكامل من إصابته.

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وتوقعت الصحيفة أن لا يتم استدعاء بوجبا لقائمة منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي بشهر مارس أمام فنلندا وأوكرانيا، إلا إذا شارك ضد سيتي وظهر بحالة بدنية جيدة.

ومن المتوقع أن تزيد عودة بوجبا من صلابة خط وسط مانشستر، خاصة بعد المستويات المميزة لبرونو فيرنانديس الوافد الجديد من سبورتنج لشبونة البرتغالي.