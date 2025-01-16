بعد تهديده بتسريب الصورة .. ماركوس راشفورد يرد على اتهامه بصداقة "المطرب القاتل"

"لن أفحص كل فرد يطلب مني صورة"

علق الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، على مزاعمن إحدى الصحف المحلية بشأن وجود علاقة صداقه بينه وبين مغني راب متهم بقتل صبي مراهق.

راشفورد، البالغ من العمر 27 عامًا، تم تجميده حاليًا من قبل البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، بعد أن اعترف الشهر الماضي بأنه مستعد لمغادرة ناديه الأم وارتبط اسمه بعدة أندية في إنجلترا وإيطاليا والسعودية.

الصحيفة المحلية، هددت بنشر صورة للاعب مانشستر يونايتد مع مغني الراب جاك فاري والمتهم بقتل صبي مراهق يدعى جيمي ميزين، وتواصلت مع راشفورد للحصول على تعليق منه بشأن هذه القصة.

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وفي هذا السياق، أصدر ماركوس راشفورد بيانًا على حسابه الخاص بمنصة "إنستجرام"، كتب خلاله: "تم الاتصال بي اليوم من قبل صحيفة تخبرني بأنها تخطط لنشر صورة لي مع مغني راب يُزعم أنها التقطت قبل أكثر من عام".

وأضاف: "أريد أن أوضح أنني لم أر هذه الصورة من قبل، ولا أعرف هذا الشخص، ولست صديقًا له. مثل معظم لاعبي كرة القدم، إذا طلب مني أحدهم صورة، لن أرفض أبدًا، لكن من الواضح أنني لا أستطيع إجراء فحص شامل لكل فرد يطلب مني صورة".

وتابع راشفورد: "أرجو من الصحيفة بدلاً من التركيز عليّ، أن تستخدم منصاتها للمساعدة في زيادة الوعي بالعديد من الجمعيات الخيرية والأفراد الذين يعملون يوميًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة لمكافحة الجرائم ومنع المزيد من العائلات من المعاناة. أعمق تعاطفي مع عائلة جيمي ميزين."

ذكر راشفورد اسم ميزين يعطي إشارة قوية إلى أن نجم يونايتد يتحدث عن تصويره المزعوم مع جاك فاري، مغني الراب المعروف باسم TEN، والمحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 14 عامًا بتهمة قتل صبي مراهق.

وكان جاك قد أدين في عام 2009 لقتله الصبي المراهق ميزين في مايو 2008، ومن ثم تم إطلاق سراحه مؤخرًا من السجن وصنع موسيقى تم الترويج لها من قبل "بي بي سي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها راشفورد بعد تصويره مع مغني مثير للجدل، حيث تم تصوير راشفورد وزميله السابق في يونايتد جيسي لينجارد مع MC Wiley في يناير 2022، على الرغم من المغني البريطاني تم حظره سابقًا من فيسبوك و"تويتر" بسبب سلسلة من المنشورات المعادية للسامية.