ماجواير يتحكم في مصير جاري كاهيل هذا الصيف

إثارة منتظرة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات

يتوقف مستقبل المدافع الإنجليزي جاري كاهيل، على إمكانية انتقال هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي لمانشستر يونايتد هذا الصيف.

كاهيل رحل عن تشيلسي بعد انتهاء عقده مع تشيلسي، ليصبح لاعباً حراً يحق له الانتقال لأي نادي بالمجان.

صاحب الـ33 عاماً تلقى العديد من العروض، لكن بيرنلي يعتبر هو الطرف الأقرب لضمه.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت طلب ماجواير من ليستر الرحيل عن الفريق، لخوض تجربة جديدة مع يونايتد.

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وهو ما دفع الثعالب للتفاوض مع المدافع الإنجليزي جيمس تاركوفسكي مدافع بيرنلي، والذي يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بـ50 مليون جنيه إسترليني.

وفي حالة رحيل تاركوفسكي لليستر، سيمهد الطريق لجاري كاهيل من أجل الانتقال لبيرنلي في صفقة انتقال حر.