مانشستر يونايتد يحدد خليفة لوكاكو

إنتر مصر على ضم لوكاكو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت آخر التقارير الإعلامية الإنجليزية أن مانشستر يونايتد وضع اسم موسى ديمبيلي، مهاجم ليون، ليكون معوضاً لروميلو لوكاكو حال رحيله هذا الصيف.

لوكاكو لم يلعب أي من مباريات يونايتد التحضيرية حتى الآن بداعي الإصابة، وسط مفاوضات مع إنتر بعد رفض أول عرضين من النادي الإيطالي.

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وقالت "سكاي" إن مانشستر حدد مهاجم سيلتيك السابق وليون الحالي ليكون هو مهاجم الفريق الموسم المقبل على الرغم من تصريحاته عن البقاء في النادي الفرنسي.

ليون كان قد ضم ديمبيلي الصيف الماضي مقابل 25 مليون يورو، وتألق في موسمه الأول مسجلاً 23 هدفاً في 52 مباراة.

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ويتواجد يونايتد حالياً في آسيا ضمن جولته التحضيرية للموسم القادم، وفاز الخميس على توتنهام بهدفين مقابل واحد.