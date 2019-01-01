لينجارد يدافع عن نفسه وينفي انشغاله بمواقع التواصل

علق أيضاً على هبوط مستواه مع مانشستر يونايتد

رد جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد، على حملة الانتقادات التي يتعرض لها بسبب أسلوب حياته، وهبوط مستواه مع النادي الإنجليزي.

لينجارد تعرض لاتهامات خلال معظم فترة تواجده بالشياطين الحمر، بعدم الاهتمام بتطوير نفسه على الجانب الرياضي والانشغال بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي وعمله الخاص.

اللاعب لم يسجل في آخر 28 مباراة مع الشياطين الحمر، وخسر مكانه أيضاً بتشكيل المنتخب الإنجليزي.

وقال لينجارد تعليقاً على هذا الهجوم:"البعض يعتقد أنني منشغل بدرجة لا تساعدني على التركيز بالتدريب، هذا غير صحيح أنشطتي الجانبية لا تأخذ كل ذلك الوقت".

وأضاف:"بالنسبة لماركة الملابس التي تحمل اسمي، فأنا لا أتدخل في هذا العمل ولا أقوم بإيصال الملابس لمن يشترونها".

وتابع:"في الحقيقة أنا شخص ممل جداً، أقوم بمتابعة الأفلام طوال الأسبوع ولا أفعل الكثير من النواحي الترفيهية".

وأما عن مواقع التواصل الاجتماعي:"أتعرض لإساءات مستمرة والناس تقول أشياء مهينة لي ولكني لا أهتم بها أبداً".

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واستكمل:"نحن نلعب أمام 75 ألف متفرج كل أسبوع بأكبر أندية العالم، لذلك فمن الطبيعي تعرضنا للنقد، وكل ما علينا فعله هو بذل كل ما لدينا لإسعاد الجماهير".

وبخصوص مستواه:"أحاول الحفاظ على ثقتي بنفسي واستعادة الشكل الذي ظهرت به خلال مراحل تصعيدي للفريق الأول".

يذكر أن لينجارد لم يبدأ أي مباراة لمانشستر بالدوري الإنجليزي، منذ التعادل مع أرسنال 1/1 في 30 سبتمبر الماضي.