فيرديناند: من السذاجة إقالة سولشاير الآن

طالب إدارة مانشستر يونايتد بمنحه المزيد من الوقت

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، أنه من السذاجة إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير خلال الفترة الحالية.

مانشستر يعاني من البداية الأسوأ له في الدوري الإنجليزي منذ 30 سنة، في المركز الثاني عشر بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

ومع ذلك يؤمن فيرديناند بضرورة الصبر على سولشاير، وعدم إقالته بعد 9 مباريات فقط من الموسم.

وقال الإنجليزي في تصريحات صحفية:"إدارة مانشستر ستكون ساذجة لو تصورت أن الفريق يمكن تغييره بين ليلة وضحاها بهذه السرعة".

وأضاف:"من الطبيعي المرور بهذه اللحظات عندما تكون النتائج سيئة، خاصة مع الظروف الجديدة وعملية الإحلال والتجديد بالنادي".

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وتابع:"سأشعر بالدهشة الشديدة لو استيقظت غداً ووجدتهم أقالوه بهذه السرعة، هناك الكثير من الوقت للتطور مع هذه المجموعة الشابة".

يذكر أن مانشستر يونايتد يستأنف مشاركاته بالدوري الإنجليزي عقب نهاية التوقف الدولي، باللعب أمام ليفربول على ملعب أولد ترافورد الأسبوع المقبل.