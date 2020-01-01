سولشاير ينافس كلوب على جائزة الشهر في البريميرليج

منافسة قوية بين الثنائي الألماني والنرويجي

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر، بتواجد 3 متنافسين للحصول على اللقب بنهاية التصويت.

الألماني يورجن كلوب يأتي على رأس المرشحين للفوز بالجائزة، حيث لعب 5 مباريات بالشهر فاز بهم جميعاً مع ليفربول، سجل 15 هدف وتلقى هدفين فقط.

وفي حالة حصول على لقب مدرب الشهر، ستكون هذه المرة الرابعة التي يحصل عليها منذ قدومه للبريميرليج، ويبدو هو الأقرب لها بعد المستويات المميزة بالفترة الأخيرة، والفوز الساحق على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني 4/0.

نيجيل بيرسون مدرب واتفورد صاحب الصحوة المميزة لفريقه ينافس كلوب على الجائزة، حيث لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل واحدة وخسر مباراة أخرى.

تغلب على مانشستر يونايتد وأستون فيلا، وتعادل مع شيفيلد يونايتد 1/1، لينتشل واتفورد من تذيل جدول البريميرليج، ويُزيد حظوظه في البقاء هذا الموسم.

وأخيراً يأتي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، والذي لعب 7 مباريات، حقق خلالهم 4 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة.

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اننتصارات سولشاير كان لها مذاق مختلف، حيث تغلب على مانشستر سيتي في الديربي وكذلك توتنهام، قبل إنهاء الشهر بالتغلب على بيرنلي ونيوكاسل يونايتد.

وفتح الموقع الخاص بالبريميرليج عملية التصويت حتى يوم 6 يناير المقبل، تمهيداً للإعلان عن الفائز بالمدرب الأفضل في ديسمبر خلال الأسبوع القادم.