روما يوجه أنظاره نحو روخو وفيدا بعد انهيار صفقة لوفرين

مطالب الكرواتي جعلت النادي الإيطالي يصرف النظر عنه

وجه نادي روما الإيطالي، أنظاره نحو الثنائي دوماجوي فيدا وماركوس روخو، بعد الفشل في التعاقد مع ديان لوفرين مدافع ليفربول.

روما كان على أعتاب التعاقد مع اللاعب الكرواتي، لكن مطالبه المادية تسببت في صرف نظر الذئاب عن الصفقة.

ليفربول أيضاً لم يرحب بانتقال اللاعب للنادي الإيطالي، بسبب محاولات الأخير المستمرة في التخفيض من سعره.

تقارير صحفية أكدت أن روما وجه أنظاره نحو روخو مدافع مانشستر يونايتد، بسبب خروجه من حسابات المدرب أولي سولشار.

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الأرجنتيني لم يلعب بصفة مستمرة مع الشياطين الحمر لفترة طويلة، وفرصة المشاركة بانتظام مع الذئاب تبدو مغرية له.

وأما فيدا فمهمة التعاقد معه من بيشكتاش لا تبدو صعبة، ويعتبر خياراً متاحاً لروما قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات.