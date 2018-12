يلعب بشكل دفاعي؟ مانشستر يونايتد يتجاوز رقم الموسم الماضي السلبي

تعرض فريق مانشستر يونايتد لخسارة قاسية من نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وجاءت الخسارة برقم قياسي سلبي جديد لمانشستر يونايتد هذا الموسم، بعد أن تلقى الفريق الأهداف رقم 27 و28 و29 في خلال الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد قد تلقى 28 هدفًا في الدوري الإنجليزي كله بالموسم الماضي، الذي أنهى فيه البطولة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب اللقب.

وفشل الفريق في تجاوز الأهداف التي سجلها بعد مرور 17 جولة من عمر البطولة، حيث سجل نفس عدد الأهداف التي تلقتها شباكه، بواقع 29 هدف له و29 عليه وبدون فارق أهداف.

28 – Manchester United have now conceded 28 goals in the Premier League this season, equalling the number the Red Devils conceded in the entirety of the 2017/18 campaign. Porous. pic.twitter.com/slb9AGdH00 — OptaJoe (@OptaJoe) December 16, 2018