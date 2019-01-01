برباتوف يدافع عن لوكاكو ويتوقع فوز مانشستر سيتي بالبريميرليج

يرى أنه تعرض لمعاملة غير عادلة من جماهير مانشستر يونايتد

دافع ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، عن لاعب الفريق روميلو لوكاكو، بعد انضمامه لإنتر هذا الصيف.

لوكاكو تعرض للعديد من الانتقادات العنيفة في الصحف وبين جماهير الشياطين الحمر، ليقرر خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.

الصفقة كلفت إنتر مبلغ 80 مليون يورو، ويعتقد برباتوف أن البلجيكي تعرض للظلم الواضح طوال فترته مع يونايتد.

وقال البلغاري في تصريحات صحفية:"شعرت بالأسف لرحيل لوكاكو، ولكني أتفهم موقفه ورغبته في مغادرة النادي".

وأضاف:"نحن بشر ومن غير العدل رؤية هذا النقد العنيف من الجماهير والصحف، ليس من الممتع قراءة أنك لاعب سيء بشكل يومي".

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وتابع:"لوكاكو لعب موسمين فقط مع مانشستر، أفضل مواسمي مع الفريق كان الثالث، حصلت على الحذاء الذهبي وفزت بالدوري الإنجليزي في 2010/2011، للأسف لوكاكو لن يحصل على هذه الفرصة".

وأما عن توقعاته للدوري الإنجليزي هذا الموسم:"المركز الرابع غير كافي أبداً لمانشستر يونايتد، ولكني أتمنى انتزاعه من أنياب تشيلسي وأرسنال، واتوقع فوز مانشستر سيتي بالمركز الأول بعده ليفربول ثم توتنهام".

يذكر أن لوكاكو نجح في تسجيل 42 هدف في 96 مباراة بجميع البطولات خلال مشواره مع مانشستر.