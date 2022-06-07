مانشستر يونايتد لم يستسلم.. العقبة الأهم أمام صفقة دي يونج

ماذا يتبقى لإقناع الهولندي بالانضمام إلى أولد ترافورد؟

يجهز مانشستر يونايتد عرضًا من أجل الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة لاقتناصه إلى ملعب أولد ترافورد.

لاعب وسط برشلونة أهم أهداف المدرب الجديد لقلعة أولد ترافورد، الهولندي إريك تين هاج، من بين 5 تعاقدات كبرى يطمح مدرب أياكس السابق في إبرامها خلال الميركاتو الصيفي، دي يونج مثير للإعجاب بالنسبة لمانشستر يونايتد.

لماذا يريد مانشستر يونايتد التعاقد مع دي يونج.. وهل سينجحون في ضمه؟

تين هاج يرى دي يونج قطعة أساسية في وسط ميدانه خصوصًا بعد رحيل بوجبا واستعداد نيمانيا ماتيتش للرحيل، ولكن النجم الهولندي يريد ما يكفي لإقناعه بمغادرة برشلونة، الكيان المحبوب بالنسبة له والذي بذل جهدًا كبيرًا للوصول إليه.

Barcelona are willing to accept €60m for Man Utd-linked Frenkie De Jong 💰 pic.twitter.com/D9GszNbpvb — GOAL (@goal) May 12, 2022

كما قلنا في "جول" من قبل، فإن برشلونة منفتح حيال تلقي عروض لدي يونج بسعر أدنى يبدأ من 60 مليون يورو، ولكن العقبة الأبرز ستكون عدم رغبة اللاعب نفسه في المغادرة بعد 3 أعوام بين أسوار كامب نو.

من اللاعبون الآخرون الذين يريد مانشستر يونايتد ضمهم هذا الصيف؟

تين هاج وجون مورتو المدير الرياضي لكرة القدم بالنادي تناقشوا حول العديد من الأمور في أمستردام الشهر الماضي، وحددوا الأهداف التي يطمح إليها المدرب الهولندي في الميركاتو.

إلى جانب دي يونج، يوجد كالفين فيليبس من ليدز يونايتد، وكذلك ديكلان رايس من وست هام، ولكن يونايتد لا يريد أن يدفع 150 مليون جنيه إسترليني يريدها وست هام للاستغناء عن الإنجليزي الدولي.

ما يبدو أكثر سهولة من هذين الاسمين، هو المفاوضات التي تجري بين مانشستر يونايتد وتشيلسي لضم نجولو كانتي إلى قلعة أولد ترافورد.

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مانشستر يونايتد لطالما كان معجبًا بالفرنسي الدولي، وخلال الأسابيع الأخيرة ارتبط الاسمان معًا من جديد.

كانتي ملائم لمتطلبات تين هاج، ولكن عمر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا وتاريخ الإصابات الخاص به قد يعطل الصفقة.

كانتي يدخل العام الأخير في عقده مع تشيلسي، ويطمح لعقد مفاوضات من أجل تجديد العقد، وسيكون اهتمام يونيتد المؤكد به وسيلة ضغط على البلوز لتنفيذ ما يريده.

تين هاج لا يريد أن يمر الميركاتو الحالي دون الوصول إلى جميع أهدافه في الملعب، ويبدو الأوروجوياني داروين نونيز أيضًا خيارًا مثيرًا للإعجاب بالنسبة للمدرب الهولندي.

ما هي تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة في 2022-2023؟

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