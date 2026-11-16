مغادرة مبكرة لمعسكر الولايات المتحدة.. فريق عمل بوتشيتينو يستعجل العمل في مانشستر يونايتد!

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لا يضيّع مانشستر يونايتد الوقت في حقبة ما بعد إريك تين هاد، إذ وصل مساعدو ماوريسيو بوتشيتينو المقربون بالفعل إلى أولد ترافورد لتمهيد الطريق لوصوله. وفي أعقاب فوز كاسح لمنتخب الولايات المتحدة، منح الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عددًا من الأعضاء البارزين في الجهاز الفني الإذن بمغادرة مهامهم الدولية مبكرًا لبدء التحضيرات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وصول سريع لأعضاء الجهاز الفني

انطلقت حقبة بوتشيتينو في مانشستر يونايتد رسميًا، حتى قبل أن تطأ قدما المدرب نفسه ملعب التدريبات في كارينغتون. فعقب الفوز العريض الذي حققه منتخب الولايات المتحدة للرجال على هايتي بنتيجة 6-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أمم الكونكاكاف، وافق الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على المغادرة المبكرة لثلاثة من أهم معاوني بوتشيتينو.

ووفقًا لصحيفة ذا أثلتيك، غادر المدربون المساعدون خيسوس بيريز وتوني خيمينيز وسيباستيانو بوتشيتينو المعسكر الأمريكي ليلة السبت للحاق برحلة جوية إلى مانشستر، بما يضمن وجود الإدارة الفنية الجديدة على أرض الواقع قبل عطلة نهاية أسبوع حاسمة تشهد الظهور الأول.

ورغم أن النتيجة الكبيرة في مباراة الذهاب سهّلت بلا شك على الاتحاد قرار السماح برحيل أعضاء الجهاز الفني، أوضح بوتشيتينو خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة يوم الإثنين أن هذا الانتقال جرى ترتيبه بدقة ومسبقًا بوقت طويل. ويصرّ المدرب الأرجنتيني على الانطلاق بقوة منذ اللحظة الأولى في أولد ترافورد، إذ يتيح له وجود فريق عمله الأساسي في مكانه البدء فورًا في التخطيط اللوجستي والتكتيكي.

بوتشيتينو يشرح خطة مانشستر

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في سينسيناتي، شرح بوتشيتينو بالتفصيل أسباب إرسال جهازه الفني قبل وصوله شخصيًا، قائلًا: «[المساعدون] سبقونا. بعد المباراة سافروا جوًا إلى مانشستر وهم هناك مسبقًا. كانت تلك هي الخطة عندما اتفقنا على الشروط مع مانشستر يونايتد ومع المنتخب الوطني. إنهم (هناك) مسبقًا. إنهم يحضّرون لأنه يوم الأربعاء عندما (نصل)… سيكون العمل متواصلًا دون توقف، ثم نبدأ بخوض المباريات».

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ولا يزال بوتشيتينو في الولايات المتحدة للإشراف على مباراة أخيرة، مع بقاء مساعده القديم ميكي داغوستينو إلى جانبه في مباراة الإياب أمام هايتي. وعاش المدرب السابق لتوتنهام وتشيلسي أسبوعًا حافلًا بالأحداث بعد تأكيد رحيله عن عقده الممتد لأربع سنوات مع منتخب الولايات المتحدة بعد ثلاثة أشهر فقط من بدايته، لتولي قيادة مانشستر يونايتد. وبين مهامه التدريبية، شوهد مساء الأحد وهو يتابع نوعًا مختلفًا من كرة القدم، إذ حضر مباراة بيتسبرغ ستيلرز وسينسيناتي بنغالز في وقت يستعد فيه لتوديع الثقافة الرياضية الأمريكية والعودة إلى أجواء الضغط الكبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الأنظار على الظهور الأول أمام ليفربول

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لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر في أول مباراة لبوتشيتينو على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، إذ يواجه اختبارًا ناريًا منذ البداية أمام الغريم التقليدي ليفربول يوم الأحد المقبل. ولضمان امتلاك أفضل تشكيلة ممكنة، بدأت التكهنات بالفعل حول ما إذا كان المدرب قد يلتفت إلى المواهب الأمريكية في قائمته الحالية لتدعيم الفريق مستقبلًا. وعندما سُئل عن إمكانية جلب لاعبين أمريكيين إلى مانشستر، تحفّظ بوتشيتينو في إجابته لكنه أبدى احترامه لمكانة ناديه الجديد. وقال بوتشيتينو بشأن الصفقات المحتملة ليونايتد من المنتخب الوطني: «الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر. جميع اللاعبين الجيدين يحلمون دائمًا بالوصول إلى أعلى المستويات».

وسارع المدرب إلى التأكيد على أن بريق أولد ترافورد لا يزال عامل جذب كبيرًا لأي محترف في عالم اللعبة، مضيفًا: «مانشستر يونايتد أحد الفرق التي تنتمي إلى أعلى المستويات، وهو حلم للعديد من اللاعبين»، في إقرار منه بثقل الشعار الذي يوشك على تمثيله. لكن قبل أن يتمكن من التركيز على فترة الانتقالات الشتوية في يناير أو إجراء تغييرات تكتيكية جذرية، يتعين عليه إنهاء مهمته مع منتخب الولايات المتحدة.