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مانشستر يونايتد يستعد لإعادة كونتي للدوري الإنجليزي

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Getty Images
هل يكون كونتي هو مدرب مانشستر يونايتد في الموسم المقبل؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يستعد نادي مانشستر يونايتد لإعادة الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، إلى الدوري الإنجليزي.

كونتي لديه عقد مع تشيلسي ينتهي في الصيف المقبل رغم إقالته مطلع الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ كونتي أحد الأسماء المرشحة لتدريب مانشستر يونايتد بجانب ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، وزين الدين زيدان.

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وأشارت إلى أنّ إدارة الشياطين الحمر لا ترغب في دفع الشرط الجزائي في عقد كونتي ليتولى تدريب الفريق منتصف الموسم ولذلك تعاقد مع أوليه سولشار مؤقتًا لنهاية الموسم.

ويرغب مانشستر يونايتد في دراسة جميع الاحتمالات والأسماء المرشحة قبل اتخاذ القرار النهائي.

جدير بالذكر أنّ كونتي حقق لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في موسم 2016-2017.

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

ويمتلك كونتي مسيرة سيئة في البطولات القارية إذ لم يحقق أي إنجاز مع تشيلسي أو يوفنتوس.

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